Mitmed kultuurivaldkonna juhid koostavad hetkel ettepanekute dokumente, et esitada ideid üleriigiliselt tähtsate ehitiste nimekirja. See on nimekiri, mille koostab Riigikogu ja need on kultuuriehitised, mille rajamist peetakse riiklikult oluliseks. Ideede voor on veel avatud, sest Riigikogu kultuurikomisjon pikendas ettepanekute esitamise tähtaega 31. augustini, kirjutab Eesti Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks.