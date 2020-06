Postimehe arvamustoimetaja Herman Kelomees avaldas «faktikontrolli», mille pealkirjaks pani uhkelt ja kõlavalt, et Jaak Madison levitab libauudist. Nimelt pidavat libauudis olema see, et St. Louisis elav advokaatidest abielupaar, kes tulid kodu ette relvadega eesmärgiga kaitsta oma vara Black Lives Matter’i liikumise eest, on demokraatide toetajad. Kuna «faktikontroll» on tasuliselt loetav, kuid pealkiri väidab kindla kõneviisiga, et mina levitan libauudist, siis on see üpris inetu ja kohatu käitumine.

1) See postitus, mille jagamist Twitteris peab hr Kelomees libauudise jagamiseks, väidab seda, et see abielupaar McCloskey'd on toetanud demokraate. Kuna demokraadid on üldiselt vasakule kaldunud liberaalid, kes toetavad tänaseid rahutusi ja märatsevaid meeleavaldajaid ning on relvade tavalistelt inimestelt ärakorjamise pooldajad, siis oli iroonia just see, et nad on toetanud demokraadist poliitikut. See on fakt. Põhiline argument hr Kelomehe poolt oli, et postituses olid valed McCloskey nimelised isikud, mis oli õige, kuna tegu oli nimekaimudega teisest osariigist. Kuid paraku on tõsi ka see, et antud McCloskey nimelised isikud olid toetanud demokraadist kandidaati. Jah, nad on toetanud ka vabariiklasi ehk konservatiive varasemalt, kuid osariigi tasandil on nad toetanud 2020. aasta ehk käesoleva valimiskampaania ajal demokraatide kandidaati Steven Robertsit. Kuna nad on seda teinud, siis on hoopis libauudiseks väita faktikontrollis, et nende nimetamine demokraatliku partei toetajateks on libauudis.