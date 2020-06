Postituses väidetakse: «Päeva lõbus fakt: paar Saint Lewises (valesti kirjutatud, õige on St. Louis – toim), keda rüüstajad ahistasid, on registreeritud demokraadid ning nad on annetanud demokraatidele tuhandeid dollareid. Saad seda, mille poolt hääletad!»