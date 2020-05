Iga riik võib võtta kasutusele meetmeid, mis on odavad ja mis drastiliselt vähendavad viiruse levimist. Nendeks on kohustuslik maskikandmine, sealhulgas isetehtud maskide, füüsilise distantseerumise ja hügieeninõuete kehtestamine ning rahvaharidus.

Oma artiklitsükli teises osas keskendub Tomas Pueyo odavatele ja lihtsatele vahenditele, mida riigid saavad kasutusele võtta viiruse tõrjumiseks. Postimees avaldab artikli lühendatud kokkuvõtte; tõlkinud ja redigeerinud Merili Arjakas.

Esimeses osas kirjeldas Tomas Pueyo meetmeid, mida erinevad Ida-Aasia riigid on kasutanud võitluses koroonaviiruse vastu.

Neid saab jagada nelja kategooriasse: odavad meetmed, mis heal juhul võivad olla piisavad viiruse mahasurumiseks: maskid, füüsiline distantseerumine, testimine, kontaktide jälgimine, karantiin, isolatsioon

mõõdukalt kallid meetmed, mis võivad olla teatud juhtudel vajalikud: liikumis- ja reisipiirangud, sotsiaalsete kogunemiste piiramine

kallid meetmed, mis ei pruugi olla tantsustaadiumis vajalikud: koolide ja äriasutuste laussulgemine

meditsiiniline võimekus

Tantsu staadiumis, kui riigid hakkavad tagasi pöörduma normaalsusese, on vaja kombineerida taastada majandustegevust nii palju kui võimalik, samas hoida viiruse levikut alla ühe – ehk siis üks nakatunu nakataks keskmiselt vähem kui üht teist inimest ja viirus ei leviks laialdaselt. Neid meetmeid tuleb kasutada kuni vaktsiini või ravi väljatöötamiseni.

Maskid

2. maiks oli kohustusliku maskikandmise kehtestanud kogu riigis 69 valitsust, veel 18 olid selle kehtestanud osades riigi piirkondades. 29 riiki soovitavad maskikandmist, sealhulgas Eesti. Hiina, Jaapan ja Lõuna-Korea ei ole maskide kandmist muutnud kohustuslikuks, ent nendes riikides võib seda pidada piisavalt levinuks sotsiaalseks normiks. Kokku on see 60% kogu maailma riikidest.

Samas olid riigid kuni viimase ajani seisukohal, et tavainimeste jaoks pole maskide kandmine nõutav ega vajalik. Maailma Tervishoiuorganisatsioon soovitab siiamaani tervetel inimestel maski kanda siis, kui nad hoolitsevad COVID-19 haigestunu eest. Miks? Kellel on õigus?

Hingamisteede haigused levivad suu ja nina kaudu kolmel viisil: piisakeste, aerosoolide ja pindnakkuse kaudu. Uue koroonaviiruse puhul arvasid paljud teadlased, et enamus uutest nakatumistest toimub piisakeste kaudu, mis satuvad õhku, kui haigestunu köhib. Need piisakesed vajuvad mõne sekundi jooksul maha ja ei levi kaugemale kui kaks meetrit.

Piiskleviku juhul on maskid kasulikud meditsiinitöötajatele, kes puutuvad pidevalt kokku haigestunud inimestega. Teistel ei ole nakatumise vältimiseks maske tarvis, kuna tavaelus ei köhi inimesed teistele näkku. Kuna maske oli vähe saada, eelistasid valitsused tervishoiutöötajaid. See oli õige käitumine. Selmet aga öelda, et nad hoiavad maske haiglatele ja hooldekodudele, nimetasid valitsused maskide kandmist ebavajalikuks või ohtlikuks.

Kas kaks meetrit pikivahet on piisav? Meil on tõendeid, et ei pruugi olla.

Nähtavasti võivad köhimisel või aevastamisel piisakesed levida kaugemale kui kaks meetrit või ei lange nad nii kiiresti maha. Washingtoni osariigis USAs haigestus 45 inimest 60-pealisest koorist, mis viitab, et ka laulmine või rääkimine võib viirustkandvate osakeste levimiseks olla piisav. Võib-olla võivad sellised osakesed õhku sattuda ka hingamisel, mis muudab maskide kandmise väga oluliseks nii haigestunute kui ka tervete jaoks.

Mida aga teha, kui pole piisavalt maske? Uuringud näitavad, et ka isetehtud maskid aitavad vähendada viiruse levikut.

Howard et al 2020 (preprint ehk sellele pole kohaldatud veel eksperthinnangute andmist) annab ülevaate maskide kandmise tõhususe tõenditest. Nende peamine järeldus on, et maskid töötavad ning neil võib olla tohutu mõju viiruse leviku kiiruse vähendamisele.

Ferretti et al 2020 tuvastas, kuidas koroonaviirus levib inimeselt inimesele. Nad leidsid, et umbes pool nakatumistest tulevad inimestelt, kellel on välja löönud haigussümptomid. Teine suur osa, 45% nakatumisi toimuvad enne sümptomite teket. Vähesel määral saavad inimesed nakkuse keskkonnast (ilmselt viirusega saastunud pinnad) ja asümptomaatilistelt haiguskandjatelt.

Kui ainult haiged kannavad maske, aitab see vältida pooli nakatumisi. Kui kõik kannavad, aitab see vältida enamikku.

Selle mudeli järgi võib pandeemia levik peatuda, kui 60 protsenti inimesi kannavad maske, mis on 60 protsenti tõhusad.

Maskidel on ka teine kasu. See ennetab pindade saastumist viirusosakestega ning selle kaudu tervete inimeste haigestumist. Mask aitab vältida näo puudutamist, mis ilmselt vähendab viiruse edasikandmist saastunud pindadelt silmadesse, ninna või suhu.

Maskide puhul tuleb arvesse võtta nelja faktorit: materjal

kiu tihedus

kihtide arv

kangaste kombineerimine

Maski tegemisel peaks kasutama nii tihedat materjali, kui võimalik, mis laseb siiski veel hingata. Paljud tavakasutuses olevad kangad, nagu puuvill, lina ja ka siid, takistavad piiskade levikut. Kui kangast ei ole, saab kasutada padjapüüri või puuvillast T-särki. Aitab ka sallide kandmine näo ees.

Kihtide puhul on rusikareegliks, et kolm või neli kihti on parem kui üksainus ning kangaste kombineerimine on parem kui ainult ühe materjali kasutamine. Tuleb siiski olla ettevaatlik: kui sa ei saa kergesti hingata, võtad maski eest või otsid viise, et õhk saaks liikuda maski ümber. Mask peab hästi ees istuma, sest muidu selle tõhusus kukub.

Kuna maski saab ise teha igaüks, on nende kandmine odav. Iga mask võib aga olla väärt 3000 kuni 6000 dollarit suremuse langetamise kaudu. Isegi kui usk maskide tõhususse on väike, on nende võimalik kasu nii suur, et maskide kandmises ei peaks olema mingit küsimust. Jaapan ei ole kuigi rangeid meetmeid kasutusele võtnud, ent nende viiruse edasikandumise määr on väike. Euroopas kehtestasid kohustusliku maskikandmise esimesena Tšehhi ja Slovakkia ning mõlemas riigis on ühed Euroopa parimad viirusnäitajad.

Valitsused üle maailma peaksid tegema maskikandmise kohustuslikuks. Maskide mittekandmist peaks sanktsioneerima. Firmad peaksid maske nõudma oma töötajatelt, poed ostjatelt. Kui valitsused seda ei tee, peaksid maskikandmise muutma sotsiaalseks normiks inimesed. Kui Tšehhi suutis saavutada 100-protsendilise maskikandmise nullist kolme päevaga, siis suudate seda ka teie.

Füüsiline distantseerumine, hügieen ja rahvaharidus

Kuna enamik inimesi saab nakkuse teistelt inimestelt, tuleb vältida pikka aega kestvat otsekontakti suletud ruumis. Sellises keskkonnas ei pruugi kaks meetrit olla piisav vahe, nagu järeldab Lu et al 2020.

Kuidas saavutada piisavat distantseerumist?

Restoranides tuleb eraldada lauad ja hoida inimeste vahel vähemalt kaks meetrit vahet, võimalusel rohkem. Samuti tuleb vältida pikka aega kestvat vestlust.

See video näitab, kuidas Hiina restoranid on pandeemiaga kohanenud. Näiteks üks restoran kasutab pooli laudu puhvrina ning ei luba istuda üksteise vastas või ühe laua taga.

Taksod peaksid eraldama kliendid ja autojuhi. Jõusaalid saavad märkida põrandale distantsivahed ning pakkuda desifintseerimisvahendeid. Kus võimalik, tuleb inimeste eraldamiseks paigaldada füüsilisi barjääre.

Kontoritöötajatele kehtivad samad reeglid: Kohustage kandma maske.

Kes saavad kodust töötada, peaksid seda tegema. Eriti need, kes sõltuvad ühistranspordist või kes on riskigrupis, nagu eakad või kaasnevate haigustega inimesed.

Kõikjal peaks olema käte desovahendit. Kontorit tuleb puhastada tihti.

Vältige füüsilisi koosolekuid. Kui need peavad toimuma, ärge tooge kokku palju inimesi ühte ruumi pikaks ajaks. Tunniajased koosolekud, kus võtab osa kümme inimest, ei ole hea idee.

Ärge töötage näost näkku.

Hoidke ära kogunemisi sissepääsude juures.

Looge füüsilisi barjääre. Kui inimesed hakkavad nende vastu nõjatuma, tehke see ebamugavaks ja pange peale keelumärgid.

Igal juhul, mil võimalik, pange paika erinevad graafikud ja jaotage töötajad nende vahel.

Toitu peaks pakkuma ainult kaasa ostmiseks. Lõunapausiks sobivat aega peaks pikendama, et sööjad ei koguneks.

Vältige erinevate võrgustike kokku puutumist ettevõtte sees. Osakonnad, mis töötavad omakeskis ja ei puutu teistega kokku, on vähem ohus nakatuda.

Ilmselgelt peavad töölt eemale jääma kohe kõik, kellel avalduvad sümptomid. Neid tuleb testida ning kõiki nende kontakte tuleb jälgida või panna karantiini.

Selle jaoks võib olla kasulik koguda andmeid kõigi töösse puutuvate kontaktide kohta. Näiteks saavad töötajad kalendrisse kirja panna, kellega nad kokku puutuvad.

Teistsugustel töökeskondadel võib olla abi Ühendkuningriigi valitsuse juhistest.

Samamoodi nagu töökohad, võib sotsiaalelu tuua võimalusi nakatumiseks. Kui te just ei ela samas leibkonnas, vältige kallistamist, suudlemist, käesurumist või toidu jagamist. Ärge organiseerige pidusid või kogunemisi, sealhulgas sünnipäevi, pulmi või matuseid.

Nakkus võib levida ka viirusosakestega saastunud pindade kaudu. Seetõttu on oluline tihe ja põhjalik kätepesu.

Kehatemperatuuri mõõtmine on tõhus ainult siis, kui haigussümptomid on avaldunud. Seetõttu ei taba täpsemadki mõõtmised rohkem kui 50% nakkuskandjaid. Hiina, Taiwan ning mõned teised riigid kraadivad inimesi, enne kui neile antakse luba avalikesse asutustesse siseneda.

Inimeste kaitseks tuleks kasutada kraadiklaase, mis ei vaja puuduta nahka. Sellised termomeetrid ei ole aga kuigi usaldusväärsed. Sõltuvalt täpsusastmest võivad nad läbi lasta 45 protsenti haigetest ning 97 protsenti inimestest, kes lükatakse tagasi, ei ole tegelikult haiged. Kui seadistada termomeetrid nii, et nad tabavad rohkem haigeid, arvatakse välja veel rohkem terveid inimesi.