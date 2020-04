Tellijale

Tapjabakterite tõrjumise pikaajalise kogemusega ettevõtja Ruth Oltjeri tabaval võrdlusel ei anta eriolukorras nagu sõjasituatsioonis hinnanguid, need järgnevad hiljem ja peame lootma, et meil on parimad kindralid (EPL 27.03.2020). Võrdluse autor pidas silmas terviseametit, kuid rinde hoidmisega tegelevad vahetult ka tööinspektsioon, töötukassa jt ametkonnad. Kui rinne püsib, pole põhjust kartuseks nagu Lõuna-Itaalias, et riik laguneks.