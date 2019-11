Valitsuskoalitsiooni liikmed rahandusminister Martin Helme (EKRE), peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) ja Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. FOTO: SANDER ILVEST / Postimees Grupp

Poliitikud andsid poliitilise küsimuse lahendamise enda käest ära, hindasid Kuku Raadio saates «Vahetund Postimehega» Postimehe arvamustoimetuse juht Indrek Lepik ja uudistetoimetuse juht Urmas Jaagant.

«Jaak Jõerüüt ütleb oma värskes kolumnis Postimehes, et riigisekretärile delegeerimine on sisuliselt, moraalselt ja poliitiliselt kurioosne märk sellest, et valitsuskoalitsioon ei suuda iseendaga ja oma sisemiste probleemidega hakkama saada,» tsiteeris Lepik ja küsis, kas tegu on õiglase hinnanguga.

Jaagant nõustus, et kui on valitsusel on vaja välist kohtunikku, sest omavahel ei suudeta enam ühele meelele jõuda, siis see tõepoolest nii näib.

«On ju raske ette kujutada, miks EKRE, kes betoneeris end Järviku kaitseks kinni, peaks hakkama oma seisukohta muutma mingi riigisekretäri kokku pandud kaustatäie paberite tõttu. Mis saab juhtuda, et avalikkus teab, et midagi toimub, mingi uurimine käib ja asjad ei seisa niisama paigal. Samal ajal saab – see on minu teooria – Jüri Ratas tegeleda sellega, et veenda õigeid inimesi tegema õigeid otsuseid ning lasta inimestel harjuda mõttega, et mingisugune otsus tuleb teha,» kõneles Jaagant.

Jaaganti sõnul on Jõerüüdil õigus, et poliitikud andsid ülesande poliitikute pealt ära. «Tegu on omapärase olukorraga.»

«Sest lõppkokkuvõttes on tegu poliitilise otsusega, kas üks minister valitsusest lahkub,» jätkas Lepik Jaaganti põhjendust.

Täna teatas riigikantselei, et peaminister Jüri Ratase ülesandel on riigisekretär moodustanud komisjoni, mis peab kümne päeva jooksul esitama järeldused maaeluministeeriumi haldusala kohta tekkinud küsimustes.