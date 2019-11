Tellijale

Ei tasu end lohutada räbalateks kulunud lausekesega, et valitsejad olevat alati valijate nägu. Sellist poliitilist, õiguslikku, emotsionaalset ja praktilist segaputru ei lubanud enne valimisi tegelikult ükski viiest parlamendierakonnast. Kaamerate ees tehakse ju kuni viimase hetkeni, kuni poliitilise kooma saabumiseni nägu, et koalitsiooni tervis on hiilgav, see luiskamine pidavat käima palga sisse.