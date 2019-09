Riigikogu liige, endine rahandusminister Maris Lauri kirjutas Postimehes, miks on tema arvates II samba säilitamine praegusel kujul hea. Ta on teinud perfektseid beancounterlikke (oalugeja) arvutusi, mis lähtuvad leppimisest Eesti rahva väljasuremisega. Ameerikas nimetatakse beancounteriks selliseid raamatupidajaid, kes istuvad ninapidi tabelites, liites ja lahutades komakohtade täpsusega, nägemata suuremaid kaudseid makromajanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid.

Maris Lauri väidab, et seisukoht, et lapsed on need, kes peavad ülal pidama oma vanemaid irdub ühiskonna sisemisest ja võimalikest protsessidest. Tegelikult on protsesside loogika täpselt vastupidine, mida rohkem vanemad investeerivad oma lastesse, seda rohkem nad investeerivad ilma lapsi sundimata oma tulevastesse pensionitesse.