Suuremate sissetulekutega inimesed suudavad üldjuhul ise endale tuleviku jaoks piisavalt kõrvale panna. Tagasihoidlikumate sissetulekutega inimestel on aga keerulisem säästa, mistõttu on nende kohustuslik pensionisäästmine hädavajalik just nimelt neile endile, kirjutab riigikogu rahanduskomisjoni liige Maris Lauri (Reformierakond).