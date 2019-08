Helir-Valdor Seeder enne koalitsioonipartneritega kohtumist ajakirjanike küsimustele vastamas. FOTO: Erik Prozes

Mai keskel, mil Keskerakonna toetuse langus muutus silmatorkavaks, andsin siinsamas rubriigis Keskerakonnale kaks nõuannet. Neist üks puudutas erakorralist pensionitõusu, teine suhteid EKREga.

Leidsin 14. mail ilmunud kommentaaris, et Keskerakonna ainuke võimalus kivina kukkuv populaarsus uuesti järje peale aidata seisneb pensionide erakorralises tõstmises. Maksu see siis, mis maksab. Ja suhetes Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga soovitasin peaministriparteil olla jõulisem, vajadusel norida kasvõi ise tüli ja panna väiksem koalitsioonipartner paika – et Jüri Ratas saaks näidata, kelle jalas on tegelikult püksid.

Vähemalt praegu tundub, et EKRE juhtide retoorikas on tõesti leidnud aset paljuräägitud muutus.

Viimase teema osas on just viimased kümmekond päeva teinud korrektuuri. Ei tea, kas selle taga on vahepeal levitatud kuulujutt Keskerakonna ja Reformierakonna võimalikust võimuliidust või on asi selles, et EKRE on viimaks hakanud tajuma enda ees seisvate ülesannete kaalukust, kuid vähemalt praegu tundub, et selle partei juhtide retoorikas on tõesti leidnud aset paljuräägitud muutus. See kõik võib muidugi jälle päevapealt muutuda…