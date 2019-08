Soome värske valitsusliidu koalitsioonilepe algab sõnaga «kliimamuutus». Mitu korda kliimamuutust Eesti valitsuse programmis mainitakse? Mina ei leidnud ühtegi mainimist (korra mainitakse kliimapoliitikat).

Soomes oligi kliimamuutus üheks valimiste teemaks. See on väga positiivne, ka Euroopa Parlamendi ja Saksamaa valimistel olid keskkonna ning kliima teemad olulised. Küll keskkonnateema tuleb Eestis fookusesse järgmistel valimistel, ka kliimamuutus. On hea, kui keskkonnast räägitakse, aga mitu korda see sõna koalitsioonileppes esineb, ei oska vastata.