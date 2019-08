Ühiskondlikus mõttevahetuses on kujunenud omamoodi mantraks, et teadlasi peab kuulama. Selles debatis üritame aga teadlase avalikule rollile läheneda teise nurga alt ja küsida, kuidas eristada teadlase kui eksperdi uuringupõhist teadmist teadlase kui indiviidi arvamusest. Kas teadlasel on õigus sekkuda näiteks väärtushinnangute kujundamisesse või avaldada teadlasena arvamust teemal, mis väljub tema rangelt erialalt?