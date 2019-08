Kui me tegeleme ainult sellega, et lävepakk oleks eaka inimese kodus madalam, kuid jätame tähelepanuta, et nõrkade lihaste tõttu ei jaksa ta jalga tõsta, on lahendus ilmselgelt poolik, kirjutab Eesti Füsioterapeutide Liidu juhatuse liige Liina Pääbo vastukajana kukkumisõnnetusi käsitlenud Postimehe loole.