Ta tembeldab kohe pealkirjas EKRE šarlatanideks («Šarlatanide hiiliv riigipööre»). See annab tunnistust, et ta on väga vihane. Tavaliselt jäetakse «(kirstu)nael» ikka lõppu, aga tema ei varjagi oma häälestust. Võinuks olla osavam, talitseda vihkamist vähemalt esiotsa!