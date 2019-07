Olemas on kõik võimalused, et Eesti kool saaks just need õpetajad, keda tänases ühiskonnas vaja. Nüüd on küsimus selles, millised koolid ja lasteaiad on valmis edasi liikuma, kirjutavad Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja Margus Pedaste ja haridusteaduste instituudi juhataja Äli Leijen Arvamusfestivali ja Eesti rahvusülikool 100 artiklitesarjas «Teadlased Eesti tulevikust».