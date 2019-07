Ei, ma ei kirjuta maanteeameti korraldatud Kuressaare-Tallinn lennuhankest, sest see on selgemast selgem: umbes kolm korda on erinevaid võitjaid ja kvalifitseerituid välja kuulutatud, umbes neli korda on tehtud erinevaid otsuseid, umbes viis korda on kõiki neid vaidlustatud ja lõpuks valmistatakse ette uut hanget. On ju kõigile arusaadav ja läbipaistev!