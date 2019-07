Itaalia suursaadik Eestis härra Filippo Formica kirjutas Postimehes: «Tahan kinnitada Eesti lugejatele, et Itaalia tuleb toime oma rahaliste kohustustega ega kavatse koormata ei Eesti ega Euroopa maksumaksjaid.» See on itaallase sulest väga julge avaldus. Tegelikult koormab Itaalia juba aastaid Eesti maksumaksjaid.

Euroala rahandus on eeskätt Itaalia ja Prantsusmaa tõttu justkui Tšornobõli elektrijaam katastroofi keskfaasis. Grafiit põleb suure leegiga, aga Moskvasse teatatakse rahulikult, et tegemist on väikese tulekahjuga, mis saadakse kohe-kohe kontrolli alla. Aga tasapisi hakkab ka kahtlevamaid hääli kostma. Isegi Eesti Panga ekspresident Ardo Hansson ütles oma viimases intervjuus Postimehele, et ei ole mitte ühtegi lahendust peale raha juurde trükkimise ja intresside madalana hoidmise. Ja juba teataski Mario Draghi, et suure tõenäosusega rahatrükk jätkub. SEB analüütik Peeter Koppel ennustab, et keskpanga uus president Christine Lagarde jätkab sama põhijoont.