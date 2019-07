Postimehe juhtkirjast «Mis ravib populismi?» (3.07) jääb kõlama mõte, et populismi põhjused on majanduslikud ja seepärast peavad seda olema ka lahendused. Majanduse kange ei tohi aga kunagi käänata liiga kergel käel. Tulude ümberjagamisest lihtsalt sissetuleku ühtlustamise nimel aimub pahatihti samuti populismi hõngu, kirjutab ökonomist Kapar Oja.

Vastupidi laialt levinud arvamusele ei toeta populiste ainult puudust kannatavad inimesed. Ka riikides, kus on toetav sotsiaalsüsteem, on populistid vägagi populaarsed. Näiteks Põhjamaad on kuulsad oma sotsiaalse turvavõrgu poolest, aga sealgi on äärmusparteidel arvestatav valijaskond. Kuigi populistidele kleebitakse sageli külge paremäärmusluse silt, on paljud Euroopa «paremäärmuslased» majanduslikelt vaadetelt pigem vasakpoolsed ja toetavad suuremat ümberjagamist, riiklikku sekkumist ning piirangute seadmist. Seetõttu ei ole niinimetatud majanduslikud lahendused sageli mitte populismi ravi, vaid pigem sümptomeid.