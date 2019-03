Kirjanik Oscar Wilde ütles kunagi, et Suurbritannias on kõik sama nagu Ameerikas, välja arvatud keel. Tänapäeval on aga keel üks vähestest asjadest, mis Ühendkuningriigil ja USAl (enam-vähem) ühine on. Seepärast on ameerika sõnadest kordades olulisem tunda keskkonda ja tavasid, milles sõnu kasutatakse, kirjutab kolumnist Ülle Leis.