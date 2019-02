Kui sätime end mõnele pidulikumale sündmusele minema, võib mõte minna sellele, mida selga panna, vahel tund-paar, vahel päevi või nädalaid varem. Aga kas me samamoodi ka keele peale mõtleme ja selle valmis paneme? Sõnadega on veidi sama lugu nagu Albert Trapeeži kollaste sandaalidega, millest laulab Peeter Volkonski – on neid, mis sobivad imeliselt mereranda, aga mitte pidulikule tseremooniale, kirjutab kolumnist Ülle Leis.