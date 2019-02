Mare Roosileht, Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi vanematekogu esimees FOTO: Peeter Lilleväli

Eesti riigi hariduspoliitika ei tohiks olla hüplik ega sõltuda mõne erakonna valimiseelsetest arvestustest. Minister Mailis Reps teatas möödunud nädalal, et peab vajalikuks korraldada Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õpe kakskeelsena. Seejuures ei vastanud tõele tema väide, et antud teemal on peetud kohtumisi Kohtla-Järve kogukonnaga.

Võin kinnitada, et eestikeelse kogukonnaga, sh õpilaste, lapsevanemate ja õpetajatega, pole Haridus- ja Teaduministeeriumi esindajad tänavu kohtumas käinud.

Möödunud nädalal saatsid Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi vilistlased ja lapsevanemad Mailis Repsile avaliku pöördumise. Praeguseks on sellele pöördumisele alla kirjutanud üle 700 inimese. Allakirjutanud soovivad Haridus- ja Teadusministeeriumilt nelja asja. Esiteks, et kiiremas korras kinnitataks Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õppekavad täielikult eestikeelsetena. Teiseks, et ministeerium selgitaks Kohtla-Järve venekeelse kogukonna õpilastele ja lapsevanematele, kuidas tagatakse heal tasemel riigikeelne gümnaasiumiharidus neile noortele, kellel puudub piisav eesti keele oskus. Kolmandaks, et tagataks vajalikud vahendid täiendavaks eesti keele ning lõimitud aine- ja keeleõppeks venekeelsetele õpilastele. Ning neljandaks, et ministeerium korraldaks täiendõppe nendele õpetajatele, kelle keeletase või metoodilised oskused ei võimalda koheselt asuda õpetama uues riigigümnaasiumis.

Keeleoskus on tulevikuhariduse võtmeküsimus

Eesti keele heal tasemel valdamine on täna meie ühiskonnas vene või muu koduse keelega noorele eduka erialase karjääri võtmeküsimus. Mida varem muukeelsed noored riigikeele selgeks saavad, seda ladusamalt lähevad neil tulevikus õpingud ja tööalane karjäär.

Kui Haridus- ja Teadusministeerium asuks Ida-Virumaal arendama eestikeelset ja eestimeelset gümnaasiumiharidust, võiks nad esitada tänavuse emakeeleaasta keeleteo nominendiks.

Virumaa Kolledži arendusdirektorina näen igapäevaselt, kuidas noortel, kes pole gümnaasiumi lõpuks omandanud eesti keele oskuse, on väga raske kui mitte võimatu saada heal tasemel kõrgharidust ning paljud langevad seetõttu ülikoolist välja juba esimesel õpinguaastal. Tehnilise kõrghariduse omandanud noorte staatus tööturul tõuseb, kui nad valdavad vähemalt kolme keelt - eesti, vene ja inglise. Eesti, sh Ida-Virumaa tööstusettevõtted pakuvad noortele konkurentsivõimelist palka ning suurepäraseid karjäärivõimalusi Euroopa Liidu ulatuses. Selleks, et ettevõttes karjääri teha ning tulevikus tippjuhiks saada, on eelkõige vajalik riigikeele oskus. On väga kurb, kui venekeelsed noored teadvustavad eesti keele valdamise olulisust alles siis, kui muidu väga heal tasemel kõrgharidus on omandatud.

Avatava riigigümnaasiumi õppesuunad saavad olema tulevikku vaatavad ja perspektiivsed, mis annab ka nõrgema eesti keele oskusega noortele motivatsiooni valida just see kool. Tuleviku elukutsetele orienteeritud õppesuundi, eelkõige inseneeria ja IT-valdkonnas, aitab ellu viia vaid 400 m kaugusel asuv Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž. Gümnaasiumil on erakordne võimalus kasutada ära Virumaa kolledži laboribaasi, uusi tehnoloogiaid, pädevaid õppejõudusid ning pikaajalist kogemust gümnaasiumiõpilaste koolitamisel.

Lähtudes eelpoolöeldust, on ka venekeelsele kogukonnale oluline, et tänavu sügisel Kohtla-Järvel avatav tugeva reaal- ja tehnikakallakuga riigigümnaasium hakkaks kohe pakkuma õpet riigikeeles. Kui see siiski tundub ületamatult raske ettevõtmine, siis ühe võimalusena võiks paaril aastal jätkuda õppetöö näiteks Järve Vene Gümnaasiumis.

Uue gümnaasiumi 11. ja 12. klassidesse õppima asuvatele ning riigikeelt vähesel määral oskavatele õpilastele tuleb aga pakkuda tuge täiendavate eesti keele tundide, väikeste õpperühmade, lõimitud aine- ja keeleõppe ning keelekümbluslike ürituste korraldamisega.

Erinevus rikastab

Kõik Kohtla-Järve ja usun, et ka ümberkaudsete Ida-Virumaa linnade eesti keelt valdavad õpilased ning nende vanemad on huvitatud, et noored saaksid jätkata samal tasemel hariduse omandamist oma kodukandis. Selle õiguse tagab neile juba Eesti Vabariigi põhiseadus, mistõttu on meie riigi haridust korraldavate ametnike kohustus kindlustada neile eestikeelne ja -meelne gümnaasiumiõpe. Erinevast rahvustest noorte igapäevane suhtlus aitab kaasa ka eesti emakeelega noorte vene keele oskuste parendamisele.

Hirmul, et eestikeelses gümnaasiumis kaoks venekeelsetele õppuritel ära identiteet ning rahvuskultuur, pole alust. Loodavas gümnaasiumis toetatakse kindlasti vene emakeelega õpilaste emakeele ja vene kirjanduse õppimist. Küllap saavad õppekavades au sees olema nii Tammsaare ja Pärt, kui ka Tšehhov ja Tšaikovski. Julgen eestikeelse Kohtla-Järve kogukonna nimel kinnitada, et peame jätkuvalt lugu venekeelse elanikkonna kultuuritraditsioonidest, kirjandusklassikast ning enesemääratlusest.

Tegelikult on eestikeelset riigigümnaasiumi vaja kõikidele Kohtla-Järve elanikele. Meie ühine eesmärk on tagada, et siit sirguksid erinevatest rahvustest tarmukad noored, kes suudavad arendada elu kodukandis ning olla konkurentsivõimelised nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tööturul. Ida-Virumaa, sh Kohtla-Järve vajab haritlasi, kes suudavad olla ettevõtlikud, innovaatilised ning suudavad teha ühiskonnateadlikke otsuseid.

Kui Haridus- ja Teadusministeerium asuks Ida-Virumaal arendama eestikeelset ja eestimeelset gümnaasiumiharidust, võiks nad esitada tänavuse emakeeleaasta keeleteo nominendiks.