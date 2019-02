Milline laps unistab perest, emast, isast eemalolekust, kas teie laps? Minu lapsed kindlasti mitte, vastupidi nad ootavad vanemate tähelepanu, ära kuulamist, kaasamõtlemist, koosolemist. Vanemad on lastele eeskujuks ja kutsutud looma ning tutvustama võimalusi. Ülo Vooglaid on öelnud, et last ei saa kasvatada, vaid last saab saata tema kasvamise teekonnal.