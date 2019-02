Keskerakonna ridades riigikokku kandideeriv Kristiina Heinmets-Aigro, kes on kolme lapse ema, olnud kaheksa aastat lasteaia hoolekogu esinaine ja kuus aastat Tallinna prantsuse lütseumi hoolekogus, kirjutab oma kogemuse ja nähtu põhjal, et iga aasta suureneb vajadus internaatkoolide järele.

Eesti haridussüsteemi oleks vaja hädasti luua riiklikke internaatkoole laste jaoks, kes on teistmoodi. Need lapsed ei ole pahad, vaid nende teod on ühiskonna jaoks mõistetamatud või nad teevad halba teistele. Nad vajavad erisusi, aga nende loomisega ei ole siiani piisavalt tõsiselt tegeletud.