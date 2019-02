Valdo Randpere arvamus («Kes kellega pärast valimisi koalitsiooni teeb?», postimees.ee 11.02), milles reformierakondlane püüab analüüsida lähenevate riigikogu valimiste järgseid võimalikke koalitsioone, on pehmelt öeldes kentsakas. Justkui tuleks keegi tuttav kutseta teie sünnipäevale rääkima, et ta ei tahagi sellest üritusest osa võtta, kõik on nõmedad ning ainult tema teeb kõige parema pidulaua. Kuigi muru võis tunduda osade jaoks varem rohelisem ja taevas sinisem, on kollast Belarusi asendanud roheline John Deere ja poliitpõld pole lihtsalt enam ammu endine.