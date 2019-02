Viimastel päevadel on käinud intensiivne diskussioon teemal, kes kellega pärast 3. märtsi koalitsiooni teeb. Tervikpilti ei suuda tegelikult keegi praegu kokku panna, kõik sõltub ikkagi ennekõike valimistulemustest. Siiski, paar asja on minu arvates juba praegu selged, kirjutab riigikogu liige Valdo Randpere (Reformierakond).

Esiteks – Reformierakond on eelistatud partner pea kõigis koalitsioonide kombinatsioonides. Seda on ju meeldiv teada.

Teiseks – Keskerakond katsub end igati asendamatu partnerina esitleda. Seejuures unustavad nad ise ära ja loodavad ka valijate mälukaotusele paaris punktis, mis on liiga olulised, et neist kinnisilmi mööda jalutada. Tuletagem meelde, kuidas moodustati praegu võimul olev valitsus pisut rohkem kui kaks aastat tagasi. Vasakpöörde ämmaemandad Jevgeni Ossinovski ja Margus Tsahkna omasid nii palju oidu, et välistasid Keskerakonna jaoks mitmed ministrikohad. Juba siis oli olemas arusaam, et Keskerakonnale ei saa anda justiits-, sise-, kaitse- ja välisministri kohti. Justiits- ja siseministeerium oli välistatud, kuna Keskerakond on juba varem erakonnana kriminaalkorras süüdi mõistetud ja praegugi on nad süüdistatavad käimasolevas kohtuprotsessis. Välis- ja kaitseministri kohta ei saanud neile aga usaldada lepingu tõttu Ühtse Venemaaga, mida rahvasuus kutsutakse Savisaar-Putini Paktiks (SPP).