Tänapäeval kostab igast triikrauast juttu, et on tarvis võidelda valeuudistega. Selle rõhutamiseks võetakse vastu järjest uusi deklaratsioone ja avalikke pöördumisi. Hiljuti nõudsid seda teiste allakirjutanute kõrval oma pöördumises näiteks Euroopa pahempoolsed intelligendid, aga ka Taavi Rõivas. Olukord meenutab Vladimir Iljitš Lenini teoseid, kus Lenin kirjutab, et on vaja võidelda ja selleks, et võidelda, tuleb õppida võitlema. Postimehe arvamustoimetaja Taavi Minnik küsis Venemaa hinnatuimalt ajakirjandusõppejõult Valeri Soloveilt, mida saaks lihtne inimene ära teha võitluses valeuudistega ning kuidas neid üldse ära tunda.