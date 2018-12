Ajal, mil läbi on saamas sada aastat tagasi lõppenud Esimese maailmasõja mälestussündmused, on CIVICO Europa, Euroopa kodanikuühiskonda edendav Make.org ja mitmed Euroopa ühiskonnaelu tegelased algatamas liikumist #WeEuropeans: see on apoliitiline kodanikukampaania, mis toimub Euroopa Liidu 28 liikmesriigis ning mille eesmärk on aktiviseerida ja jõustada kodanikke, aitamaks neil taastada kontrolli Euroopa unistuse suunas liikumisel.