Kätlin Konstabel FOTO: Margus Ansu

Lugusid, kus lapsed vaimselt ja füüsiliselt vägivallatsevad üksteise või õpetajate kallal, on alati masendav lugeda. Esmapilgul võibki tunduda, et probleemi taga on õpilaskeskne lähenemine. Ometi tähendab viimane ju õigupoolest seda, et lapsest peab lähtuma tema targemaks aitamisel, mitte et laps võib koolis kellele iganes liiga teha. Klassis, kus esineb mis iganes vormis vägivalda ükskõik kellel kallal, ei saa keegi targemaks, sest kõigi fookus on sellel, kuidas emotsionaalselt kuidagi olukorraga hakkama saada.

Lahenduste otsimisel tuleb vaadata koolimajast väljapoole. Seda, millist suhtlemiskultuuri ja normaalsust meie, täiskasvanud, lastele oma käitumisega – mitte muretsev-tüütu moraalilugemise ja õiendamisega! – ise iga päev edasi anname. Kodus ja tänaval, päriselus ja internetis. Võtmeküsimus on lihtne: kas lapsed saavad meilt teadmisi, kuidas oma emotsioonidega ja teiste inimestega ettetulevate erimeelsustega toime tulla nii, et probleemid saaks lahendatud, me ise ja kaasteelised jääks terveks. Napid suhtlemisoskused või see, kui enda vaimne stabiilsus ei ole parim, ei ole vabandus – oskusi on tahtmise korral võimalik õppida, vaimset tervist saab turgutada.