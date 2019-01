Soome arhiivid on olnud uurijatele kättesaadavad ning seepärast on teada, kui palju nõukogude sõjavange suri soomlaste vangistuses ja kuhu nad on maetud. Vene võimude eesmärk on segada vett ning juhtida tähelepanu kõrvale nõukogude režiimi kohutavatelt kuritegudelt.