Orjus. Foto on illustratiivne.

Me kõik oleme oma unistuste orjad. Rail Baltic pole midagi enamat kui ühe taasiseseisvunud riigi unistus, mis sündis ajal, mil odavlennufirmad polnud reisimist veel tundmatuseni muutnud. Uus raudtee pidi olema Euroopa rööpmelaiusega, tõestamaks, et me oleme vabad Venemaast.