Lenin, Engels, Marx. Foto on illustratiivne. FOTO: monateka.com

Kuula artiklit

Haigekassa uuel juhil on suur võimalus Eesti meditsiinisüsteemi lõplikust sotsialistlikust monopoliseerimisest, kirjutab arst Andres Lindmäe.

Inimestelt äravõetud raha jagamine on sotsialistlik printsiip ja haigekassa kui selline on sotsialistlik institutsioon, millel pole midagi ühist kindlustusega. Kui aga jagama hakatakse täiesti ilma konkursita, nagu Taavi Tillmann soovitab (vt «Lasnamäe arstide lepingute probleem illustreerib, miks tervishoius konkurents ei tööta», postimees.ee 16.10), siis on sotsialism ja tsentraalne käsumajandus täielikult võitnud ja tervendav konkurents nullitud.

Haigekassa otsustajadki nendivad, et viimane riigihange lepingute sõlmimiseks oli paras läbikukkumine. Juba teadaolevatele probleemidele on lisandunud veel üks, mida ametnikud pole ilmselt isegi veel teadvustanud: nimelt on Eestis arsti võimalus patsienti uuringutele saata seotud sellega, kas tal või tema kliinikul on leping haigekassaga, lepinguta kliinikud ja arstid ei saa saata patsiente vajalikele uuringutele haigekassa raha eest, kuigi arstil on pädevus uuringule saata ja patsiendil on haigekassa kindlustus. Absurdne olukord!

Lepinguta arst ei saa oma tööd täies mahus teha ja on teiste kolleegide suhtes halvemas olukorras, samuti kaasneb patsiendi jooksutamine, kuna arst, kelle poole ta pöördus, ei saa teda täies mahus ravida. Samasugune olukord on olnud varemgi: aastaid tagasi ei saanud lepinguta arstid või kliinikud anda välja töövõimetuslehte ega kirjutada soodusretsepti. Tookord sai õiguskantsler vastuolust põhiseadusega aru ja olukord likvideeriti järgmise ravikindlustusseadusega. Loodan, et haigekassa juhatuse esimehel Rain Laanel õnnestub nüüd tekitatud ja ilmselt samuti põhiseadusevastane olukord lahendada ilma vajaduseta õiguskantslerit kaasata.