Olen pealkirjaks pandud küsimust kuulnud lõppeval aastal valusalt palju kordi. Nimelt on loomakaitsjatel viimase kümne aasta jooksul õnnestunud karusloomakasvanduste teemat nii tihedalt meedias ja aruteludes hoida, et keelustamise ettepanek on kõigil meeles, aga tulemus enam mitte.

Nimelt otsustas rühm riigikogu saadikuid kuu aega tagasi keelustamise veel selle riigikogu koosseisu ajal uuesti välja käia. Usun, et nende eelnõu taga on aus soov maailma paremaks muuta, seda enam, et muu maailm on eeskujusid täis. Sellel ajal kui meie riigikogu karusloomateemat arutanud ei ole, ehk siis viimase 17 kuu jooksul, on karusloomafarmid keelustatud lisaks eelnenutele veel neljas riigis ja lugematu arv tippmoeloojaid on karusnaha kasutamisest täiesti loobunud.