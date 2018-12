«Ei tohi aga kannatada inimesed, kes juba on loetud sünnijärgseks Eesti Vabariigi kodanikuks ja kellele on antud Eesti Vabariigi pass. Nende isikut tõendavate dokumentide kehtivusaja lõppedes ei ole Politsei- ja Piirivalveametil kohustust kodakondsuse küsimust ümber hinnata. Seda ei nõua ükski seadus ega kohtulahend,» kirjutab õiguskantsler.

Ta näitab ametnikele viisi, kuidas lahendada Alli Rutto ja teiste samas olukorras inimeste probleem nii, et Eesti riik poleks nende suhtes sõnamurdlik, ent samas ei sünniks ametnikuotsusega tormakalt reeglit kõigi järgmiste jaoks (ei tekitataks õiguspärast ootust neile, kes taotlevad Eesti passi esimest korda). Kuigi vaidlused õiguslike ja ka ajaloo küsimuste üle võivad olla keerulised ning nende üle võiks vabalt pead murda veel pikki aastaid, on ometi olemas tee, kuidas konkreetsete inimeste asjad ära lahendada nüüd ja kohe.

Äsja jõudis avalikkuse ette ka Tartu Ülikooli õigusteadlaste ja ajaloolaste 58-leheküljeline analüüs 1918–1940 opteerimise teel Eesti kodakondsuse omandamise kohta . Selle kokkuvõttes ütlevad autorid, et sõdadevahelise aja arusaam kodakondsusest erines nii oluliselt tänapäevasest, et tollaseid lahendusi ei saa üle kanda tänasesse õigusruumi. Ehk siis praegused poliitikud ja ametnikud peavad ise leidma tänapäeva ja praegu elavatele inimestele sobivad lahendused ning ajaloolastelt ei maksa ses asjas lõppotsust oodata.

Miks see lugu meile niivõrd hinge läheb? Inimlik küsimus on ju selles, keda Eesti peab omaks ja kas oskame omasid hoida. Ajal, mil peame tuliseid vaidlusi migratsiooni üle ja püüame vaadata lausa sajandijagu ette rahvastikuprotsessidele, on valus näha, et meie reeglid ja otsused tõrjuvad Eestist eemale neidki, kes on eestlased ja tahavad olla Eesti kodanikud.