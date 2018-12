Pidevalt kurdetakse, et meil on töötajaid puudu, me ei leia tööjõudu ja inimesi ei ole.

Tegelen igapäevaselt sellega, et inimesed leiaksid endale töö. Aitan ja abistan neid CVde koostamisel, kaaskirjade/motivatsioonikirjade kirjutamisel, kandideerimisel ettevõttesse. Lõpuks saan veel neid inimesi lohutada ja öelda, et vaevalt sa tahadki tööd teha ettevõttes, kes ei suuda sulle isegi eitavat vastust saata.

Miks see nii siis on, kui meil on pidev tööjõu puudus? Inimesi ei kutsuta isegi kohale, et neile otsa vaadata ja nende motivatsiooni ning oskusi hinnata.