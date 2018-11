Aivar Pau, teie mõttekäik on naiivne ja ohtlik ühtaegu! Isamaa ajab õiget asja ja see on ka teie huvides. Olgugi, et te seda praegu ei mõista.

Teile see ei meeldi ja see on teie, mitte Isamaa probleem. Mul on aga hea meel, et oma soovis Isamaad leheveergudel survestada, et me leppe heaks kiidame, teete te leppe toetajatele karuteene. Arutelus leppe üle deklareerite te selgelt, et kõik maailma inimesed peaksid saama endale vabalt valida elukoha. Niisugust utoopiat ei propageeri sõnaselgelt isegi migratsioonilepe.