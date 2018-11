Viimaste kuude ja nädalate jooksul on jõuliselt esitatud kriitilisi argumente kogumispensioni (lihtsustatult pensioni teise samba) kohta. Kristjan Järvani esitatud võrdlusmomendid ja arvutustulemused tunduvad esmapilgul intrigeerivad (PM AK, 15.09). Lisaks leidub artiklis majandusteoreetilisi termineid, mille sidumine pensioni teise sambaga tekitab esmalugemisel suurt kõhedust.

Pensioni teise samba tootluse võrdlemine majandus- või palgafondi kasvuga on uuesti leitud vana asi. Näiteks on eelmise aastatuhande lõpus sel teemal avaldanud arvukalt artikleid Duke’i Ülikooli professor Richard Hemming ning võrdlusmoment on isegi ära toodud ühes enam kui 15 aastat tagasi Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud magistritöös.