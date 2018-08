Pirita linnaosavanem Alina Tubli. FOTO: Mihkel Maripuu

Yoko Alender süüdistab Tallinna linnavalitsust noorte kuritegelike kampade tekkimises. Küll on lihtne elada, kui maailm on must ja valge – probleemis on ainult üks osapool ja kõik teised saavad käed puhtaks pühkida, kommenteerib Pirita linnaosavanem Alina Tubli (Keskerakond) riigikogu liikme Yoko Alenderi (Reformierakond) arvamuslugu «Tallinna linnavalitsus on soodustanud getostumist» (PM 30.08).

Põhjuseid, miks üks noor satub kampa, on rohkem kui üks. Elukoha geograafiline asukoht võib olla üheks soodustavaks teguriks, kuid mitte kindlasti ainus ja juhtiv tegur. Endal tasub meeles hoida, et ega noor ainult kodus pole, vaid liigub ka palju ringi – kooli, trenni, poodi, vanaema juurde jne. Seetõttu kambas olevate noortega on lihtne kohtuda ka näiteks kooli keskkonnas, nagu tõi välja ühe noore vanem Eesti Päevalehe artiklis (30.08).

Mitmed eksperdid on välja toonud, et jõuguga liitumise peamiseks põhjuseks on kodune olukord, mille alla kuulub vaimne ja füüsiline vägivald, vanemate distantseerumine lapse elust ja toetuse puudumine. Samamoodi aitavad jõlkuvale elustiilile kaasa probleemid koolis (õpiraskused, kiusamine), ka psühholoogilised probleemid. Kuid ka siin see nimistu ei lõpe.

Muidugi on taaskord tore süüdistada praegust linnavalitsust, kuid ärme unusta, et Tallinna linnas pole võimul olnud mitte ainult üks erakond, vaid ka mitmed teised erakonnad, näiteks Reformierakond ja Res Publica. Rääkimata sellest, et Tallinna linna ei asutud ehitama mõni aasta tagasi, vaid aastasadu. Praegune linnavalitsus tegeleb hoogsalt paremate elutingimuste loomisega – olgu selleks näiteks uute spordiplatside ehitamine, õppurite ja koolipere toetamine ning koostöö erinevate organisatsioonidega. Tallinna linnavolinikel on alati võimalus Tallinna linna kujundamises sõna sekka öelda.

