«Mõneti on üllatav, et sellised asjad tänapäeval veel toimuvad,» kommenteeris Kanuti aia noortejõukude kogunemisi Kose Gümnaasiumi direktor Martin Medar, «koolijuhina vaadates toimuvad sellised asjad salaja, üha rohkem on selliseid varjatud juhtumeid, mis hõlmavad ka kiusamist.»