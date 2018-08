Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur kommenteeris Postimehele, et kõik koolid pole põhikooli eksamite kaotamisega riigi poolt antavaks vastutuseks valmis. «Koolid pole valmis just oma juhtkondade tõttu, kus pole põlvkonnavahetus veel toimunud,» viitas Agur õpilaste selekteerimisele, «mugavustsoonis juhte on väga palju, kus pole harjutud oma peaga mõtlema.»

«Kui riik kaotab ühe sulega riigieksamid, on see väga suur märgiline samm ning annab vastutuse teatepulga koolidele.»

«Täna on ju olukord nii, et need koolid kuhu on konkurss korraldavad oma nõndanimetatud riigieksameid. Näiteks meie koolile pole põhikooli lõputunnistus peale juriidilise toe juba ammu midagi pakkunud,» sõnas GAG juht.