Sakslasest ajalooprofessor Karsten Brüggemann sõnas tänasel kommunismiohvrite memoriaali avamisel, et üleilmselt totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva tema kodumaal kuidagi eriliselt ei tähistata. «Ma arvan, et meil pole mälestusmärke juurde tarvis, kuid eestlastele on see kahtlemata vajalik,» sõnas Tallinna ülikooli õppejõud.