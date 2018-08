Väljarändamise pääpõhjuseks on muidugi inimeste kitsas elukord meie maal. Kuid eelseisval kirjutusel on selle poolest õigus, et meie raskuste ärakandmises seda suuremat vastupidavust ja püsidust võime avaldada, mida rohkem meie seda meeles peame, kui suurtest raskustest meie «väike-rahvas» möödaläinud päevil visaduse ja kannatuse varal jagu on saanud.

Pääpõhjuseks, mille pääle väike-rahvad oma olemist rajavad, on see teadmine, et nemad inimesesoo hariduse edule kaasa avitada tahavad. Tõsisteks hariduse sünnitajateks ei ole aga mitte need rahvad olnud, kes maast maasse on rännanud, kui neil elukord kuskil kitsapoole on läinud. Hariduseloosse on just need rahvad jälgi jätnud, kes paika pidades oma elujärge seeläbi on tõstnud, et nemad oma vaimu ja keha jõudu paranduse abinõuude otsimiseks tarvitasivad.