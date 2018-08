Kuid isikliku kogemuse põhjal üldistusi teha on pisut rutakas, eks. Reaalsuses tuleb kaebusi Kristiine piirkonnast Tallinna Jäätmekeskusele väga vähe. Kui päeva jooksul tühjendatakse tuhandeid konteinereid, siis mõni neist jääb kokkuvõttes ikka tühjendamata. Põhjused on erinevad – kas takistab parkiv sõiduk või näiteks otsustab tõkkepuud avav pult töötamise lõpetada. Oluline on, et probleemid lahendatakse kiiresti ning uus vedu toimub kas samal või järgmisel päeval. Kaheldamatult võinuks kirjeldatud vedamata prügi juhtum Kristiines olemata olla. Kuid sel juhul on kohustused selged: Kristiines on allkirjastanud prügivedamise lepingu Eesti Keskkonnateenused OÜ ja kui nad seda ei täida, on võimalikud trahvid.

Kas korraldatud jäätmevedu on tõesti nii kehvas seisus, nagu Reimer kirjutab? Riigikontroll on teinud selle hindamiseks põhjaliku raporti. 2016. aasta detsembris valminud aruanne «Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel» annab korraldatud jäätmeveole üheselt positiivse hinnangu. «Suurem osa kohalikke omavalitsusi on suutnud rakendada korraldatud jäätmeveo süsteemi,» osutab riigikontroll ja lisab, et korraldatud jäätmevedu tuleb edasi arendada. Reimeri kirjatükk viitab, justkui oleks madal hind miski negatiivne ning sellega kaasneks paratamatult kehv kvaliteet. See ei vasta tõele. Mis puudutab jäätmevedajate hinnapoliitikat, siis leian, et tarbijatele peab jääma kaitse seletamatute hinnatõusude eest, millega kostitatakse tarbijaid piirkondades, kus vedajaga ei pea läbirääkimisi omavalitsus, vaid üksikisik. Riigikontroll mainib, et hinnaerinevused vabaturu ja omavalitsuse korraldatud mudelite vahel on vähemasti kahekordsed. «Tänu sellele (korraldatud jäätmeveole – toim) maksavad inimesed jäätmeveo eest kuni kaks korda vähem kui neis omavalitsustes, kus jäätmevedaja valivad inimesed ise,» kirjutab riigikontroll.