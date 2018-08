Minister on nüüd avalikult tunnistanud, et on märkimisväärseid riske, millega see projekt oleks rikkunud Euroopa õigust – nagu ka mina oma kirjutises väitsin. Mul on selle üle hea meel.

Olnuks aga palju kasulikum, kui valitsus oleks juba projekti algfaasis Eesti rahvaga avatult ja avalikult arutanud seda, mis neist riskidest teada oli.