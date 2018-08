Danske Banki Eesti filiaal FOTO: Tairo Lutter

Kas te kujutate ette, kui Maxima teataks, et laseb Eestis poodi vaid riigis viibivaid leedulasi? Milliseid tundeid teil tekitaks uudis selle kohta, et Haabersti Nestest saab tankida vaid soomlane? Või et Tallinna Radissoni uksest pääsevad sisse vaid «põhjamaalased»?

Ma tean, mida te siis tunneksite. Ja selle tunde tekitas Danske Banki otsus, mille sõnastus oli umbes selline, et edaspidi «keskendutakse Baltikumis vaid Põhjamaade klientide tütarettevõtete teenindamisele».

Te teate ka seda, kes sellise avaldusega välja tuli. See on pank, mis on kistud Euroopa läbi aegade suurimasse rahapesuskandaali. Pank, mis liigutas läbi Eesti haru väidetavalt seitsme kuni 13 miljardi euro väärtuses Venemaa raha Londonisse, Miamisse, Monacosse ja kuhu iganes veel. Ja mitte lihtsalt ei liigutatud, vaid võeti sellelt rahalt ära silt «kuritegelik».

Torontos tegutsev publitsist ja filmimees Marcus Kolga on arvanud, et toona veel Sampo Panga nime kandnud panga kontosid kasutati raha ülekandmiseks Venemaa ettevõtetelt, mis müüsid Ühendkuningriigis noteeritud väärtpabereid, mitmesugustele offshore-arvetele. Ja et panga siinset filiaali kasutati selleks, et Šveitsi kontole üle kanda maksupettusega röövitud dollareid, mille avastas Sergei Magnitski ja mida kontrollis Vladimir Putini hea sõber Sergei Roldugin.

Aga ei, Danske, kahtlast raha ei liigutanud meie, vaid sina. See, mida sa praegu teed, on rassism ärimaalimas.

Teate, mis mulje jätab sellistesse tehingutesse segatud panga uus filosoofia? Minu arvates öeldakse meile näkku, et süüdi selles oleme meie – eestlased. Justkui oleks rahapesijad meie ettevõtted, meie pangad. Ja et meie finantsinspektsioon ja rahapesu andmebüroo aitasid sellele kõigele rõõmsalt kaasa. Et olukorda aitab parandada see, kui me igaks juhuks ja turvalisuse ning maine kasvatamise selle riigi alamaid enam ei teeninda.

Rahvusvahelisele üldsusele öeldakse: mine sinna riiki, aga ärge kasutage kohalikke finantsteenuseid. «Näete, me ise hoiame neist eemale, teenindame vaid oma ausaid ja edukaid firmasid.».

Aga ei, Danske, kahtlast raha ei liigutanud meie, vaid sina. See, mida sa praegu teed, on rassism ärimaalimas.

Ütle ausalt, et sa kasutasid oma siinseid filiaale ära kõigeks muuks kui legaalne finantstegevus. Tunnista, et nüüd, mil su eelmainitud – teadagi millisele – põhitegevusele kriips peale tõmmati, pole sinu siinsel eksistentsil enam mingit mõtet, ja lahku jäädavalt ning jäägitult. Et sa keerasid kokku käki, keerasid ka oma maine pekki ja lahkud nüüd saba jalgevahel.

Ainus, mis mind selles loos tõesti imestama paneb, on see, et meie rahapesu vastane riiklik võitlus nii nõrgaks osutus. Et augustis 2018 on ikka veel ametis (mitte betoonil) ametnikud, kelle silme all see kõik omal ajal toimus.

Eesti on Põhjamaa. Danske juhtumi näitel oma ärieetikalt rohkem Põhjamaa, kui geograafiline asend seda ütlekski. Danske ütleb, et me ei ole Põhjamaa. Danske, mine palun koju. Me siin veel uurime tagantjärgi, su tegevust ja saadame varsti sulle kirja. Ütle sina meile, mitu miljonit või miljardit sa nende tehingute pealt teenisid.

Üks nüanss veel. Mulle teeb lisaks vägagi muret asjaolu, et Danske pole ainus n-ö Põhjamaade pank, kes tegutseb küll siinsel turul, kuid välistab eestlased oma kliendina.

Võtan ette näiteks Svenska Handelsbankeni Eesti filiaali üldtingimused ja mida ma näen: «Klient on füüsiline või juriidiline isik, seltsing või rahvusvaheline organisatsioon, kes on väärikas klient Svenska Handelsbanken AB koduturu (Holland, Norra, Rootsi, Soome, Suurbritannia, Taani) filiaalis.