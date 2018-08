Parem hilja kui mitte kunagi. Eesti riigiprokuratuur alustas pärast pikka venitamist lõpuks ometi juurdlust Danske rahapesuskeemide uurimiseks. See on kahtlemata hea. Kuid Eesti rahvusvaheline maine on sellest juba pleki külge saanud, et meie riigi nimi figureerib kõrvuti postsovetlike banaanimaadega ajaloo suurimas finantsskandaalis, leiab publitsist ja filmimees Marcus Kolga.