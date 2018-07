Ärme räägi roolijoodikutest ega ka perevägivallast, mis saadetakse 2/3 ulatuses toime alkoaurude all. Ärme räägi kümnetest tuhandetest inimsuhetest, tuhandete laste hingedest ega kogu elust, mis on «tänu» vanemate alkoholismile lõhutud. Ärme räägi alkoholismi tekkepõhjustest ega sellest, et Reformierakond on keeldunud alkoholismi riiklikult ohjeldamast ja tagajärgede eest vastutamast. Eesti pole seni piisavalt rahastanud ei alkoholismi ravi ega leidnud ka finantse, et pakkuda inimestele kriisihetkedel arstlikku hingeabi. Inimeste majanduslik kindlustustunne ja sotsiaalsüsteem on olnud nõrk.