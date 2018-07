Ühes olen ma Jevgeni Ossinovskiga täiesti nõus. Nimelt on Eestis kahtlemata ka olulisemaid asju kui viinapudeli hind. Üks sellistest asjadest on riigieelarve tasakaal. Selle viimasega on praeguse valitsuse ajal üha kehvemad lood ning suuresti just jonnaka enesekindlusega aetava aktsiisipoliitika tõttu.