Ülehomme kell 18 toimub World Press Photo näituse raames Balti jaama ootepaviljonis aruteluõhtu. Moderaator on Postimehe arvamustoimetaja Taavi Minnik.

Riikides, mida laastab kodusõda või kus on muu konflikt, elab hinnnaguliselt miljard inimest. See tähendab, et iga seitsmes maailma elanik võib sattuda sellesse hakklihamasinasse kas siis ohvri või timukana, olla põhjuseks või tagajärjeks.