Taavi Rõivase artikkel «Jüri, me peame rääkima jonnakast poliitikast ja aktiisidest» (PM 17.07) on meisterlik demagoogia poolest, kirjutab Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

Rõivas pallib vastutuse alkoholi aktsiisitulude Lätti siirdumise pärast Jüri Ratasele, mis on osalt muidugi õige. Ta mainib, et alkoholiaktsiisi kehtestas Eestis Aleksander II 1863. aastal. Ärgu siis keegi mõelgu, et Rõivasel siin mingi roll oli. Mööda minnes seab ta end kõrvallauses suurmehe kõrvale, sest tema on aktsiisiasjanduses sama süütu kui Mart Laar.