Venemaa lipp auto küljes. Pilt on illustratiivne. FOTO: Scanpix

Ühes salajases kambris kusagil Kremli sügavustes peaks mõni kõrge tegelane tundma heameelt selle üle, kuidas kasulikud idioodid läänes teevad endiselt Venemaa eest musta tööd omaenda ühiskonna vastu.

Tänane Postimees kirjutab ühest säärasest seigast. Juttu tuleb sellest, kuidas väärika ajalooga Uppsala Ülikool Rootsis korraldas suvekooli, millest võtsid osa ka Eesti tudengid. Teema oli sõjaliste konfliktide kajastamine. Üllataval kombel kujunes sellest hoopis hosianna türannidele ja agressoritele ning sõim lääne aadressil.

Kuulus propagandist ja nats Joseph Goebbels on öelnud, et kihutustöö töötab paremini, kui need, keda manipuleeritakse, on ise veendunud, et nad tegutsevad vabast tahtest. Paraku peab nentima, et Rootsis toimunud ürituse peategelased astusid üles samas valguses.

Üks ühele Venemaa propaganda. Just nii saab osavõtjate sõnul kirjeldada end ajakirjanikuks pidava briti blogija Vanessa Beeley ettekannet huvilistele. Asjaosaliste sõnul ei suutnud ta ühegi (kahtlase) väite kinnitamiseks esitada allikaid või tõendeid. Hämamine käis täistuuridel. Teravatele küsimustele saalist sai osaks naeruvääristamine. Kuna aruteluks ei tekkinud võimalust, otsustas enamik eestlasi loengut vältida. Ülikoolis töötav peakorraldaja ei adunud siis ega ka praegu, kuivõrd asi kiiva kiskus, ja peab kriitikat baltlaste hüsteeriaks. Õnneks on tema tööandja asja tõsidusest aru saanud ja sisejuurdlust alustanud.

Me näeme, et välismaal, aga ka siinsamas Eestis on hulk inimesi, kes juurutavad venetumist. See on tegevus, mis kas tahtlikult või tahtmatult viib ühiskonna Kremli mõjuvalda.

Teadmiste kojas on allikakriitilisus väga tähtsal kohal – näiteks uurimistööde materjalide läbitöötamisel – ja vaba argumenteeritud arutelu on osa sealsest kultuurist. Lasta seal esineda kihutuskõnelejal, kes usub ilmselt pimesi võõra riigi propagandat, on rünnak akadeemilistele väärtustele. On kurb, et väärika ülikooli maine sai selle looga pleki külge. Paraku oli just kõrgkool see, kes tunnustas isehakanud ajakirjanikku eksperdina, lubades ta lavale.

